Паулиньо: я счастлив дебютировать в «Барселоне», хочу узнать партнёров получше

Новый полузащитник «Барселоны» Паулиньо поделился мнением о выездной победе над «Алавесом» (2:0) во втором туре Примеры. Паулиньо вышел на замену в концовке матча, дебютировав в каталонском клубе.
«Я счастлив дебютировать в новом клубе. Я должен продолжать работать, хочу лучше узнать своих товарищей по команде, чтобы постепенно интегрироваться в коллектив.
«Алавес» играл на контратаках. Мы действовали спокойно, уверенно, без спешки. Правда в том, что мы получили тот результат, который заслужили», — цитирует Паулиньо Marca.
Вальверде: у «Барселоны» были трудности, но мы их преодолели. У нас шесть очков