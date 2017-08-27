Экс-игрок «Зенита» Жозе Маурисио договорился с ПАОК о трёхлетнем контракте

Бывший полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио может продолжить карьеру в Греции. Как сообщает Goal со ссылкой на Ora Bolas, 28-летний футболист договорился с ПАОК, в котором выступает хавбек Роберт Мак, игравший за петербургскую команду в прошлом сезоне и отданный грекам в аренду.
По данным источника, Маурисио договорился с ПАОК о трёхлетнем контракте. Ожидается, что о переходе будет объявлено 28 августа.
Маурисио рассматривал варианты из Португалии, России и Турции. Он также отклонил предложение «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.
Экс-игрок «Зенита» Маурисио может продолжить карьеру в ПАОК