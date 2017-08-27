Воспитанник «Ахмата» Яшин продолжит карьеру в Армении

Армянский клуб «Гандзасар» из города Капан объявил о переходе российского защитника Дмитрия Яшина. 24-летний футболист, последним клубом которого были «Крумкачы» из чемпионата Беларуси, подписал с армянским клубом контракт, который рассчитан на один год, информирует официальная страница «Гандзасара» в социальной сети «Фейсбук».
Яшин является воспитанником грозненского «Ахмата». По итогам минувшего розыгрыша чемпионата Армении «Гандзасар» занял второе место в турнирной таблице, набрав 57 очков в 30 матчах.
Фото: www.facebook.com/gandzasarkapanfc
Дмитрий Яшин перешёл из «Терека» в «Крумкачы»