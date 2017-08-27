Поддубский: «Зенит» позволил «СКА-Хабаровск» больше, чем «Спартак»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал ничью со «Спартаком» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 0:0.
«Я благодарен игрокам, которые делают на футбольном поле очень многое, чтобы мы выглядели в Премьер-Лиге достойно. У нас может что-то получаться, а что-то — нет, но команда всегда стремится по максимуму выполнить то, что просит делать тренерский штаб. Какой из восьми проведённых матчей был самым сложным для СКА? Выделю два. В Москве с ЦСКА и дома со «Спартаком». Игру с ЦСКА мы провалили, но быстро забыли, сделав выводы.
«Спартак» в Хабаровске создал нам много проблем. Во втором тайме нашей команде порой было очень сложно сдерживать атаки чемпионов России. У спартаковцев есть индивидуально сильные футболисты, которые могут сами решить тот или иной эпизод в игре, а заодно — судьбу матча. Тот же Промес — очень яркий и сильный игрок. Именно такие исполнители делают Премьер-Лигу турниром, который разительно отличается от ФНЛ. «Спартак» во втором тайме нашего матча показывал очень цельный футбол, оставив нас без мяча. «Зенит» позволил нам больше. У нас в том матче были шансы забить и изменить ход игры.
Если говорить о готовности к играм, самоотдаче, настрое на общее дело — «СКА-Хабаровск» освоился в РФПЛ. Но вот качество футбола, который мы показываем, оставляет желать лучшего. Тут пока хвастать нечем. Будем трудиться, чтобы стать пусть немного, но сильнее как команда. Мы не можем сказать, что у нас собраны яркие по меркам Премьер-Лиги футболисты. Но у всех, кто сегодня играет за наш СКА, есть желание расти. Все мы пытаемся стать сильнее как коллектив», — цитирует тренера сайт клуба.