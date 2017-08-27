В Хабаровске на матч со «Спартаком» пришло больше фанатов, чем на «Зенит»

Матч седьмого тура российской Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск» — «Спартак» (0:0), который прошёл в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина, посетили 14 524 зрителя. Это новый рекорд сезона для дальневосточной команды.
Также стоит отметить, что матч «СКА-Хабаровск» со «Спартаком» посетило больше болельщиков, чем домашнюю игру с «Зенитом» (0:2) в первом туре чемпионата. Тогда на стадион пришли 14 200 зрителей.
По итогам сегодняшнего матча «Спартак» набрал 9 очков и идёт на девятом месте в турнирной таблице РФПЛ. «СКА-Хабаровск» (6) — 14-й.
Промес: тяжёлая игра. Спасибо болельщикам «Спартака», отправившимся на матч