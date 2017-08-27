Клопп объяснил, почему Миньоле не попал в стартовый состав на матч с «Арсеналом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему вратарь Симон Миньоле не был включён в стартовый состав на домашний матч 3-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (27 августа).
«Я предоставил ему отдых, вот и всё. Четыре игры за очень короткий срок — это много, особенно для вратаря. Он не хотел отдыхать, но проблем нет. Мы поговорили об этом вчера, и я действительно думаю, что это имеет смысл, тем более у нас нет проблем с голкиперами. Я хочу позволить ему отдохнуть после напряжённых матчей, в которых он здорово проявил себя.
Мы хотели иметь в команде трёх сильных вратарей. Они проявили себя на тренировках, они очень амбициозны, они хотят играть. Поэтому сегодня место в воротах займёт Кариус", — цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».
«Ливерпуль» — «Арсенал»: стартовые составы на центральный матч третьего тура АПЛ