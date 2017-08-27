«Малага» арендовала форварда «Бордо» Ролана

Нападающий «Бордо» Диего Ролан продлил с клубом соглашение на два года, однако проведёт нынешний сезон в «Малаге», сообщает официальный сайт французского клуба. 24-летний уругвайский футболист будет выступать в испанской команде на правах годичной аренды.
Ролан перешёл в «Бордо» из уругвайского «Дефенсор Спортинг» в 2013 году. В минувшем сезоне чемпионата Франции нападающий принял участие в 29 матчах за клуб и отметился девятью забитыми мячами. На счету игрока четыре гола в 25 матчах за сборную Уругвая.
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