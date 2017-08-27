Сборная России разгромила Аргентину и сыграет за 5-е место на Универсиаде

Мужская сборная России обыграла команду Аргентины в матче за 5-8-е места на футбольном турнире Универсиады, которая проходит в Тайбэе. Встреча закончилась уверенной победой российской сборной со счётом 4:0.
В составе победителей дубль оформил Николай Обольский, а ещё по голу на свой счёт записали Роман Минаев и Михаил Погорелов.
Сборной России теперь предстоит провести матч за пятое место на Универсиаде с командой Италии, которая в своём матче за 5-8-е места одолела сборную Украины (2:1).
Универсиада-2017. Мужчины, матч за 5-8-е места
Россия — Аргентина — 4:0 (1:0)
Голы: Роман Минаев, 32 (1:0); Михаил Погорелов, 57 (2:0); Николай Обольский, 82 (3:0); Николай Обольский, 90+1 (4:0).
Сборная России проиграла команде Уругвая в четвертьфинале Универсиады