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Сборная России разгромила Аргентину и сыграет за 5-е место на Универсиаде

27 августа 2017, воскресенье. 17:47 Футбол

Мужская сборная России обыграла команду Аргентины в матче за 5-8-е места на футбольном турнире Универсиады, которая проходит в Тайбэе. Встреча закончилась уверенной победой российской сборной со счётом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Николай Обольский, а ещё по голу на свой счёт записали Роман Минаев и Михаил Погорелов.

Сборной России теперь предстоит провести матч за пятое место на Универсиаде с командой Италии, которая в своём матче за 5-8-е места одолела сборную Украины (2:1).

Универсиада-2017. Мужчины, матч за 5-8-е места

Россия — Аргентина — 4:0 (1:0)

Голы: Роман Минаев, 32 (1:0); Михаил Погорелов, 57 (2:0); Николай Обольский, 82 (3:0); Николай Обольский, 90+1 (4:0).

Сборная России проиграла команде Уругвая в четвертьфинале Универсиады
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Универсиада
Новости. Футбол
27 августа 2017, воскресенье
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