Олимпийская чемпионка Сотникова пожелала ЦСКА выиграть у «Ахмата» со счётом 3:0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова пожелала московскому ЦСКА победы в домашнем матче восьмого тура российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
«Желаю ЦСКА выиграть со счётом 3:0. Так было в матче с этой командой и в прошлом году, и пусть так будет всегда», — сказала Сотникова в эфире CSKA TV.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ахмат».
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» ЦСКА.