Агент Канга: «Спартак»? Высока вероятность, что Гуэлор останется в Сербии

Луи Денолле, агент полузащитника «Црвены Звезды» Гуэлора Канга, прокомментировал информацию СМИ об интересе к футболисту со стороны «Спартака».
Сербское издание HotSport 26 августа сообщило, что «Спартак» уже предпринял попытку приобрести 26-летнего футболиста и в настоящее время ожидает ответа от «Црвены Звезды».
«Спартак» сделал предложение по Канга? На моём столе пока предложения нет. Возможен ли трансфер или игрок останется в «Црвене Звезде»? Я недавно получил предложение от «Црвены Звезды» о продлении контракта Канга. Посмотрим. Высока вероятность, что он останется в нынешнем клубе», — сказал Денолле в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Канга известен в России по выступлениям в составе «Ростова» с 2013 по 2016 год. В составе «Црвены» хавбек принял участие в 42 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 17 голевых передач.