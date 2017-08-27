«Зенит» — «Ростов»: все билеты на матч проданы

«Зенит» объявил о завершении реализации билетов на матч восьмого тура РФПЛ с «Ростовом». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
«Встреча с «Ростовом» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» сегодня, 27 августа, и начнётся в 20:00 по петербургскому времени. На матче ожидается более 50 тысяч зрителей. Игра пройдет при закрытой крыше. Сине-бело-голубые благодарят лучших в мире болельщиков за невероятную поддержку!» — сообщается на сайте клуба.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура РФПЛ «Зенит» — «Ростов».