Агент: Мельгарехо счастлив в «Спартаке». Думаю, он останется

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо не планирует покидать команду. Об этом рассказал агент игрока Хуан Аппелеярд. Накануне СМИ сообщили, что «Леганес» близок к оформлению перехода 27-летнего футболиста.
«Это неправда. Думаю, он останется. Мельгарехо счастлив в „Спартаке“. Сейчас у нас нет никаких вариантов, кроме «Спартака», — сказал агент в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Полиной Куимовой.
В нынешнем розыгрыше РФПЛ парагваец появился на поле в шести матчах (один — с первых минут) и отметился двумя результативными передачами.
В прошлом сезоне испанской Примеры «Леганес» занял 17-е место в таблице, набрав 35 очков в 38 матчах.
Мundo Deportivo: Мельгарехо близок к переходу из «Спартака» в «Леганес»