Гол Панюкова помог «Зениту-2» сыграть вничью с «Авангардом»

В матче 10-го тура Футбольной национальной лиги «Авангард» принимал на своём поле «Зенит-2». Встреча проходила на стадионе «Трудовые резервы» в Курске и завершилась со счётом 1:1.
Хозяева вышли вперёд в счёте после точного удара полузащитника Ильнура Альшина на 40-й минуте, однако команде из Санкт-Петербурга удалось отыграться в начале второй половины встречи. На 49-й минуте гол в составе гостей на свой счёт записал нападающий Андрей Панюков.
«Авангард» (9 очков) располагается на 15-й строчке в турнирной таблице ФНЛ, «Зенит-2» (8) находится на 16-й позиции.