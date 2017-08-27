Талалаев: атмосфера в раздевалке «Тамбова» как после поражения

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от ничьей с «Лучом-Энергией» в матче 10-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 0:0.
«Я поблагодарил ребят за самоотдачу и желание играть, за то, что не проиграли борьбу. Но качеством игры недовольны сами ребята. И то, что взяли всего одно очко, конечно, не радует. Атмосфера в раздевалке как после поражения.
Не получилась игра в первом тайме. После перерыва было больше острых моментов. Опасных моментов у наших ворот не возникало. А мы свои два момента не реализовали", — цитирует тренера сайт ФНЛ.
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