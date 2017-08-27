Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Фастав» потерпел поражение в чемпионате Чехии

В матче пятого тура чемпионата Чехии «Баумит Яблонец» на своём поле принимал «Фастав». Встреча проходила на стадионе «Шанс Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей отличились Станислав Тецль и Ондржей Мигалик. С 73-й минуты «Фастав» играл вдесятером, после удаления полузащитника Пабло Подьо.
«Баумит Яблонец» и «Фастав» (по 6 очков) делят седьмое место в турнирной таблице чемпионата Чехии.
«Фастав» по итогам жеребьёвки группового этапа Лиги Европы попал в одну группу с московским «Локомотивом», «Копенгагеном» и «Шерифом». Чешский клуб сыграет с российской командой 28 сентября и 7 декабря.