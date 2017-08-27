«Ливерпуль» забил четыре гола «Арсеналу» на «Энфилде»

«Ливерпуль» разгромил «Арсенал» в матче третьего тура АПЛ. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 4:0.
В середине первого тайма Мохамед Салах прорвался по правому флангу, получил передачу и подал мяч в середину чужой штрафной на голову Роберто Фирмино, который точно пробил в дальний угол. На 40-й минуте Садио Мане получил мяч в чужой штрафной, подправил его под правую ногу и технично пробил обводящим ударом в дальний нижний угол.
На исходе часа игры Салах убежал один на один с Петром Чехом и обвёл голкипера ударом в ближний нижний угол. На 81-й минуте Салах с левого фланга сделал передачу на дальнюю штангу, куда на полном ходу прорвался Дэниел Старридж и головой вколотил мяч в сетку.
В другом матче «Тоттенхэм Хотспур» дома не смог выиграть у «Бернли» (1:1).