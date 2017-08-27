Гончаренко: сейчас все судейские ошибки против ЦСКА, о нас вытирают ноги

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал домашнее поражение от «Ахмата» (0:1) в матче восьмого тура РФПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.
«К сожалению, надо констатировать то, что сейчас все судейские ошибки против нас. И то, что сегодня творил судья… Когда команда падает и валяется, а он этому способствует, мне это тяжело понять. Плюс засчитан гол с явным нарушением. Мы после этого делали всё возможное, чтобы выиграть, несмотря на то что находимся в плотном графике.
Против нас приезжают команды и обороняются по схеме 9-0. И судейский корпус способствует тому, чтобы остановить нас. Мы почему-то не видим, чтобы такие грубые ошибки совершались против других команд. О нас позволяют себе вытирать ноги.
Нам не хватает креатива в атаке, но, ещё раз скажу, когда каждый удар от ворот или ввод стандартного положения сопровождается затяжкой времени, а судья никак не реагирует, — игра разбивается на отрезки. И чем больше отрезков, тем больше способствует обороняющейся команде», — передает слова тренера корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.