Кононов считает, что «Ахмат» мог обыграть ЦСКА с более крупным счётом

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов прокомментировал гостевую победу над ЦСКА в матче 8-го тура РФПЛ.
«Очень важные три очка, тем более, мы первый раз в сезоне играли в Москве. После продолжительной серии неудач нам эта победа была нужна. Я поблагодарил ребят за собранность и самоотдачу во время всего матча. С той тактикой, которая у нас сегодня была, мне игра понравилась. Если бы ещё использовали контратаки, которые у нас были острее, чем у ЦСКА, счёт был бы другим.
Я не смотрел повтор с моментом нашего гола. Ничего сказать не могу.
Семёнов и Иванов остались в запасе, потому что была выбрана такая тактика. Мы решили, что они помогут нам уже в процессе игры. У Исмаэла Силвы травма. Он недавно к нам приехал, до конца функционально не готов. У него была судорога», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.