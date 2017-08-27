Форвард Усман Дембеле прибыл в расположение «Барселоны». Завтра, 28 августа, состоится презентация игрока, информирует пресс-служба каталонцев.
Сумма трансфера из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» составила € 105 млн плюс бонусы. 20-летний футболист подпишет с каталонским клубом пятилетний контракт. Сумма отступных составит € 400 млн.
В «Боруссию» Дембеле перешёл летом прошлого года за € 15 млн. В составе дортмундской команды он провёл 50 матчей, забил 10 голов и сделал 22 голевые передачи.
Фото доступно в «твиттере» клуба.