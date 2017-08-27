О. Иванов: судья не заметил, как мяч вышел за пределы поля? Для ЦСКА это плохо

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (1:0) в матче восьмого тура РФПЛ и эпизод с голом, который был забит после того, как арбитр не заметил, как мяч покинул пределы поля.
«С ЦСКА всегда было тяжело. Мы прервали неудачную серию. Помню, как последний раз ещё при Красножане побеждали «армейцев». Сегодня выиграли за счёт дисциплины и самоотдачи.
Судья не заметил, как мяч вышел за пределы поля в эпизоде с голом? Кому-то не дают жёлтые за симуляции, кому-то ещё что-то. Для ЦСКА это плохо. Для всего футбола плохо. Что касается видеоповторов, то я не особо за них. С ними футбол потеряет свою драматичность», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.