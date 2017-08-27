Конте: «Челси» работает над усилением, мне необходимы ресурсы для ротации

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от победы над «Эвертоном» в матче третьего тура АПЛ и ответил на вопрос о трансферах. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0 в пользу синих.
«Безусловно, мы должны быть довольны продемонстрированной игрой. Мы доминировали на поле и создали немало возможностей для взятия ворот, что позволяет увидеть множество положительных моментов. Благодаря концентрации и собранности мы сумели завершить матч без пропущенных голов, что очень важно для нас. Среди отрицательных моментов можно отметить то, что во втором тайме мы могли бы быть чуть более точными в завершающей стадии и окончательно решить исход встречи третьим голом. Вместо этого мы удерживали счёт 2:0, который после случайного гола со стандарта мог бы привести к напряжённой концовке
У нас осталось четыре дня, и мы активно работаем на трансферном рынке в поисках усиления. В сентябре нам предстоит провести 7 матчей, и мне необходимы ресурсы для ротации, поскольку сыграть все эти встречи одним составом очень сложно. Клуб делает всё, чтобы найти возможности для усиления. Они хорошо осведомлены о сложившейся ситуации, но я готов к любому развитию событий и буду продолжать работу с теми, кто есть в моём распоряжении сейчас.
Я всегда говорю болельщикам одно: я полностью предан клубу и делаю всё, чтобы сделать лучшее для игроков и команды. Я тренер, а не менеджер, и моя работа — на поле. Когда возникает необходимость в усилении, я сообщаю об этом клубу, после чего мы выходим на рынок и пытаемся найти пути для решения проблем. Иногда это возможно, иногда — нет. Я должен быть сосредоточен на том, что происходит на поле, и продолжать работу со своими игроками", — цитирует Конте сайт «Челси».