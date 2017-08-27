Витиньо: игроки ЦСКА знают, что Васин не хочет ошибаться

Форвард ЦСКА Витиньо прокомментировал домашнее поражение от «Ахмата» (0:1) в матче восьмого тура РФПЛ. Игрок отказался оценивать игру защитника команды Виктора Васина, после ошибки которого соперник забил победный гол.
«Ужасно проигрывать. Тем более дома. Обидно, когда соперники падают на поле на ровном месте, а голкипер ударяется о штангу, чтобы тянуть время. Тянут время и не получают удаления. Мы не всё можем контролировать в игре, хотя такие моменты сильно влияют.
Что касается Васина, то он может ошибиться, как и любой. Васин — очень важный для нас футболист. Мы знаем, что он не хочет ошибаться. В моём понимании это не была такая уж прям ошибка, хотя потом мы и пропустили. Нужно работать дальше. Нет других вариантов", — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.