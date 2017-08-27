Исмаэл: в конце игры с ЦСКА вратарь сказал мне лечь на поле. Он хотел мне помочь

Полузащитник «Ахмата» Исмаэл прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура российской Премьер-Лиги, а также эпизод со своим повреждением в концовке встречи и реакцией на это голкипера грозненцев Евгения Городова.
«В конце матча я почувствовал сильный спазм. Никакой травмы, но на ногах стоять уже не мог. Я не знаю, почему ЦСКА не останавливал игру. Видимо, потому что уступал со счётом 0:1. Им не хотелось прерывать матч. Думаю, «армейцы» не верили, что у меня судороги, а они были. Наш голкипер толкнул меня, чтобы я лёг? Я встал как мог, потому что соперник не думал выбивать мяч. Когда он ушёл-таки, вратарь сказал мне лечь. Он хотел мне помочь», — передаёт слова Исмаэла корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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