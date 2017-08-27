«Леганес» выиграл у «Эспаньола», «Атлетик» оказался сильнее «Эйбара»

В матче 2-го тура испанской Примеры «Леганес» на выезде со счётом 1:0 выиграл у «Эспаньола». Автором единственного гола стал Мартин Мантовани, отличившийся на 28-й минуте игры. «Леганес» одержал вторую кряду победу на старте нового сезона чемпионата Испании.
В другом матче 2-го тура Примеры «Атлетик» в гостях с минимальным счётом обыграл «Эйбар». Единственный гол на 38-й минуте забил Ариц Адурис. Хозяева поля в концовке остались вдесятером — уже в компенсированное время вторую жёлтую карточку получил Хоан Хордан.