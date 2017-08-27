Лео: ЦСКА нас «душил» весь матч, зато «Ахмат» был более эффективен

Нападающий «Ахмата» Лео прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура российской Премьер-Лиги.
«Соперник нас «душил» весь матч. ЦСКА – очень хорошая команда, нас прессинговали с первой до последней минуты. Зато «Ахмат» был более эффективен, забил гол.
Судья – обычный человек. Он может ошибаться. Игра была очень интенсивной, ЦСКА прессинговал. Наш тренер сделал все три замены. А Исмаэл только-только вернулся после травмы. Почувствовал усталость или боль, вот и упал.
С бразильцами из ЦСКА не общался, хотя мы знакомы. Но на поле бьёмся каждый за свою команду", — передаёт слова Лео корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Исмаэл: в конце игры с ЦСКА вратарь сказал мне лечь на поле. Он хотел мне помочь