Соперники «Локомотива» в ЛЕ «Копенгаген» крупно проиграл лидеру чемпионата Дании

В матче седьмого тура чемпионата Дании «Норшелланн» принимал на своём поле «Копенгаген». Встреча проходила на стадионе «Фарум Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей голы забили Годсвай Доньо, Эмилиано Хансен и Эрнест Асанте. С 56-й минуты «Копенгаген» играл вдесятером после удаления защитника Петера Анкерсена. «Норшелланн» (18 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Дании, «Копенгаген» (9) находится на седьмой строчке.
В матче 8-го тура чемпионата Молдавии «Шериф» на своём поле обыграл «Милсами» со счётом 3:1. Хозяева остались вдесятером на 48-й минуте встречи при счёте 1:0, а на 79-й минуте соперник сравнял. Однако «Шерифу» удалось провести два гола в концовке, одержать пятую подряд победу в чемпионате и выйти на первое место в турнирной таблице, опередив как раз «Милсами».
Напомним, «Копенгаген» и «Шериф» по итогам жеребьёвки группового этапа Лиги Европы попали в одну группу с московским «Локомотивом» и «Фаставом».