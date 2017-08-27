Р. Гусев: ЦСКА не заслуживал поражения в матче с «Ахматом»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился впечатлениями от матча 8-го тура РФПЛ, в котором «армейцы» дома уступили «Ахмату» (0:1).
«Осталось неоднозначное ощущение от матча. «Ахмат» хорошо оборонялся, хотя и играл на контратаках. Возможности забить у «армейцев» были. Не хватило точности в реализации своих моментов. По характеру игры и самоотверженности ни к кому претензий нет. ЦСКА не заслуживал поражения.
Сегодня судейские ошибки налицо. Пускай решение ассистента судьи останется на его совести. Сложно давать оценку его работы, говорить, плохой он или хороший, мы же не можем узнать, о чём он думал в тот момент, когда не поднимал флажок», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Мурадом Давыдовым.
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