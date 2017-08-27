Дубль Смолова принёс «Краснодару» победу в матче с «Динамо»

В матче 8-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» на своём поле одержал победу со счётом 2:0 над московским «Динамо».
Хозяева открыли счёт на 27-й минуте — свой первый гол в текущем чемпионате России забил Фёдор Смолов.
Окончательный счёт «быки» установили на 62-й минуте — точку поставил Смолов, оформивший дубль.
«Краснодар» благодаря победе поднялся в таблице РФПЛ на четвёртое место и имеет в своём активе 15 очков. «Динамо» с восемью очками располагается на 11-й строчке.
Посмотреть голы можно в официальном «твиттере» РФПЛ.