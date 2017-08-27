Гол Сакалы в компенсированное время принёс «Спартаку-2» победу над «Кубанью»

В матче 10-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Спартак-2» в Краснодаре одержал победу со счётом 3:2 над местной «Кубанью».
«Кубань» открыла счёт на 18-й минуте, когда отличился Олег Алейник. В начале второго тайма «Спартак-2» отыгрался — счёт сравнял Фэшн Сакала. На 51-й минуте Роман Бугаев вывел хозяев вперёд. Однако почти сразу же гости сумели отыграться ещё раз — точным ударом отметился Николай Рассказов. Победный для красно-белых мяч на третьей компенсированной минуте забил Сакала, оформивший дубль.
В таблице первенства ФНЛ «Кубань» (11 очков) располагается на 12-й строчке, а «Спартак-2» (17) занимает восьмое место.