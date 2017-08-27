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Кучук: ничья на таком прекрасном стадионе – положительный итог для «Ростова»

27 августа 2017, воскресенье. 22:36 Футбол

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук выступил на пресс-конференции после гостевого матча 8-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).

«Доволен командой. Игра может складываться по-разному. Можно показывать хороший футбол и проиграть, бывает и наоборот. Мы играли на результат, и, в принципе, очки в Санкт-Петербурге – это хороший результат. Наши командные действия были на высоком уровне. Ничья на таком прекрасном стадионе – положительный итог.

В принципе, при подготовке не учитывали, что «Зенит» два дня назад играл в Лиге Европы. Мы учитывали построение их игры, зоны и многое другое. Уже на разминке я отметил, что «Зенит» быстро и точно играет в пас. Пытались нейтрализовать их сильные стороны, и нам часто это удавалось. У «Зенита» достаточно резерва, чтобы не обращать внимания на такой плотный график. Все, кто выходит у них на замену, усиливают игру", — заявил Кучук.

Наставника «Ростова» спросили, правильное ли решение принял судья, ограничившись жёлтой карточкой Дмитрию Полозу за фол на Артуре Юсупове.

«Это решение судьи, ему виднее. Если бы Артур успел отдать на миг раньше, был бы выход один на один. А сейчас нет смысла махать кулаками», — отметил Кучук.

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Источник: Официальный сайт ФК "Ростов" Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Ростов Леонид Кучук
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