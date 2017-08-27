Манчини: Дзюба немного приболел, поэтому не попал в заявку

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, что нападающий Артём Дзюба не попал в заявку на матч 8-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0), так как немного приболел.
«Дзюба немного приболел, не очень хорошо себя чувствует, поэтому даже не попал в заявку.
Не знаю, что может случиться в ближайшие дни до закрытия трансферного окна. Может случиться всё, что угодно. Сегодня мы его не видели, потому что, как я говорил, он приболел и не очень хорошо себя чувствует", — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Зенита».
Напомним, что при Манчини Дзюба потерял место в составе «Зенита», и в последнее время сообщалось о его возможном уходе из петербургского клуба.