Лунёв: Акинфеев уже не молодой. Как говорится, придут честолюбивые дублёры

Голкипера «Зенита» Андрея Лунёва в программе «После футбола» спросили, с каким настроением вратари едут в сборную России, «понимая, что конкурировать с однозначным первым номером Игорем Акинфеевым из ЦСКА они, наверное, не могут».
«Я не знаю, почему не могут. Я думаю, все могут конкурировать с любыми игроками. Не знаю, почему вы так решили. Посмотрим. Поживём – увидим. Он уже не молодой. Как говорится в песне, придут честолюбивые дублёры. Будем работать и доказывать, чуть-чуть что-то менять», — сказал Лунёв.
Лунёв также сообщил, что 28 августа отправится в Италию на обследование, но ещё может вернуться в расположение сборной. «Есть болевые ощущения в колене при определённых движениях. Посоветовали показаться профессору Мариани. Завтра утром еду в Италию, потом — сразу же в Москву, где врачи сборной посмотрят и сделают свои заключения».