Манчини: «Зениту» нужны новые игроки, команда не до конца укомплектована

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини на пресс-конференции после домашнего матча 8-го тура РФПЛ (0:0) с «Ростовом» заявил, что петербургской команде нужны новые игроки.
«Команда действительно недоукомплектована. Нам нужны новые игроки, потому что с таким графиком, когда одна игра в четверг, а следующая в воскресенье, нам не хватает футболистов», — заявил итальянский специалист, который также высказал мнение о выступлении «Зенита» на старте сезона.
«Очень радует, как мы выступили в первой части чемпионата. Повторюсь, команда не до конца укомплектована. Надеюсь, в ближайшее время нам удастся исправить эту ситуацию. Потом немного отдохнём и вернёмся к работе», — цитирует Манчини официальный сайт сине-бело-голубых.
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