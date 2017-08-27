Паршивлюк: в Петербург «Ростов» приехал не отбиваться, а за очками

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк прокомментировал ничью с «Зенитом» (0:0) в гостевом матче 8-го тура РФПЛ.
«Такой резвый старт «Ростова» не стал сюрпризом, у нас собраны хорошие футболисты, тренеров квалифицированный, отсюда и результат.
Тяжёлая игра, непростой соперник. Довольны, что взяли очко. Конечно, приезжали не за ничьей, хотели выиграть, но, в принципе, довольны. Тем более в концовке вообще могли проиграть. У «Ростова» были подходы, мы не приехали сюда отбиваться, как некоторые думали. В Петербург приехали за очками, получилось так как получилось.
В «Зените» собралось много футболистов, которые привыкли играть каждые три дня, судя по составу, у соперника практически не было ротации. «Зенит» знал, что ему хватит сил", — заявил Паршивлюк, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.