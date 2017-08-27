Черчесов: Смолов на правильном пути. Думаю, он принесёт пользу «Краснодару»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о нападающем «Краснодара» Фёдоре Смолове, который, по неофициальной информации, может сменить команду в нынешнее трансферное окно.
«Я могу только читать в газетах, кто, куда и зачем переходит. 31 августа это, наверное, закончится, поэтому все внутри успокоятся. Я думаю, что он на правильном пути. Думаю, что он и «Краснодару» пользу принесёт.
Выходя на такой уровень, понятно, что тебя все видят, кто-то тебя хочет. Он в том возрасте и положении, что за этим надо спокойно наблюдать со стороны и клубу, и агенту. И дать возможность работать и ждать конечного результата. Это единственный правильный путь», — сказал Черчесов в программе «После футбола».
Хашиг — о Смолове и Подберёзкине: только клуб решает, когда отпускать игрока