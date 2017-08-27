«Севилья» обыграла «Хетафе» благодаря голу Гансо

В матче 2-го тура испанской Примеры встречались «Хетафе» и «Севилья». Игра, проходившая на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» (Хетафе), завершилась победой андалузской команды с минимальным счётом.
Единственный гол был забит на 83-й минуте — точным ударом отметился Пауло Энрике Гансо.
«Севилья», стартовавшая в чемпионате с ничьей, одержала первую победу, а «Хетафе», также начавший сезон с ничейного результата, потерпел первое поражение.
Календарь испанской Примеры нового сезона можно посмотреть на «Чемпионате».