Шалимов: надеюсь, Смолов останется в «Краснодаре»

Главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова на пресс-конференции после домашнего матча 8-го тура российской Премьер-Лиги с «Динамо» спросили, не была ли сегодняшняя игра последней за «Краснодар» для нападающего Фёдора Смолова.
«Идут разговоры в прессе, но я ничего не слышал. Надеюсь, он останется у нас», — приводит слова Шалимова интернет-издание Rusfootball.
«Стоит ли ожидать трансферных новостей до закрытия окна? Думаю, приобретений у нас больше не будет», — заявил Шалимов.
«Краснодар» обыграл «Динамо» со счётом 2:0, а автором дубля стал Смолов, претендентами на которого этим летом назывались «Зенит» и «Спартак».
Смолов вернулся. Пять выводов по матчу «Краснодар» — «Динамо»
Забивающий Смолов, постный Панченко и божественный Перейра — таким получился матч, параллельный встрече лидеров в Санкт-Петербурге.