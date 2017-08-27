Черчесов: другого тренера тоже спрашивали о проблемах с защитниками, это вечное

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о линии обороны национальной команды, а также рассказал о ситуации с защитником ЦСКА Василием Березуцким и прокомментировал игру другого защитника «армейцев» Виктора Васина.
«На Кубке конфедераций у нас была уже другая не пара, а тройка защитников, которая, когда мы первый раз собрались, на троих сыграла один матч. Думаю, они провели достаточно качественный турнир. Не в обиду нашим заслуженным игрокам, но и в те годы, когда играли Игнашевич и Березуцкие, я слышал, что другого тренера тоже спрашивали про проблемы с защитниками. Это всё вечное, к этому надо спокойно относиться. При этом мы фамилии уважаемых игроков называем и, не дай бог, кого-то травмируем, а я бы этого не хотел.
Изменилась ли ситуация с Василием Березуцким в сборной? Он принял решение, мы с уважением к этому относимся и с удовольствием общаемся. Я поздравлял с 35-летием и Василия, и Алексея. Ситуация сама подскажет. Как говорят в шахматах, не надо насиловать ситуацию. Поэтому оставьте пока как есть, а время нам подскажет, потому что жизнь всегда умнее нас.
Что касается Васина, то есть уровень футболиста, плюс есть уровень других футболистов. Мы это взвешиваем. А то, что некоторые просчёты у него в игре есть, это касается ЦСКА, где он играет, кстати, на другой позиции, нежели у нас. С одной стороны, мы спокойно к этому относимся. С другой стороны, конечно, отмечаем, что есть недочёты, которые надо исправлять», — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола».