Черчесов: Кокорин и Дзюба? Всё отслеживаем, необдуманных решений не принимаем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в программе «После футбола» ответил на вопрос о нападающих «Зенита» Александре Кокорине и Артёме Дзюбе.
«Кокорин играет, Дзюба не играет. Как вам видится эта ситуация?» — спросили у Черчесова.
«Видится, как для всех. Я вижу, что Кокорин играет, а Дзюба не играет. Ответ устроит? Чемпионат мира через девять месяцев. Сейчас эти актёры себя проявляют, через месяц – другие. Наша задача – мыслить не ситуативно, а глобально. Мы уже знаем потенциал и – подчёркиваю – личностные качества футболистов, которые должны присутствовать у каждого у нас в команде. Можно быть хорошим футболистом, но этот хороший футболист должен быть в команде звеном, а не сам по себе. Мы чётко на это смотрим. Всё чётко отслеживаем и необдуманных решений не принимаем», — заявил Черчесов.