«Реал» — первый клуб из топ-5 европейских лиг, забивший в 70 матчах подряд

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио на 10-й минуте матча 2-го тура испанской Примеры с «Валенсией» отметился голом.
Таким образом, мадридский клуб не уходит с поля без гола уже в 70 матчах подряд во всех турнирах.
«Реал» стал первой командой из топ-5 европейских чемпионатов, забивающей в 70 матчах кряду.
«Сливочные» в последний раз не поражали ворот соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0) 26 апреля 2016 года.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Валенсия».