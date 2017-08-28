Черчесов: сидел с другой стороны, и было видно, что мяч покинул пределы поля

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с голом «Ахмата» в ворота ЦСКА в матче 8-го тура российской Премьер-Лиги.
Грозненская команда в Москве победила со счётом 1:0. Автором гола стал Заур Садаев, а ассистировал ему Магомед Митришев. Перед его прострелом мяч покинул пределы поля, но судья этого не заметил, игра продолжилась и гол грозненской команды был засчитан.
«Я с другой стороны вообще сидел, и оттуда было видно, что мяч покинул пределы поля», — сказал Черчесов в программе «После футбола».
Посмотреть гол можно в официальном «твиттере» РФПЛ.
Гончаренко: все, кроме судей, увидели, что мяч целиком ушёл за пределы поля