Черчесов: Караваева покажем российским клубам. Возможно, кто-то обратит внимание

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду защитника чешской «Спарты» Вячеслава Караваева.
«Что касается Караваева, то прошлый сезон у него был реально хороший, а этот не совсем складывается, потому что пришёл новый тренер – итальянец. Я уже узнавал некоторые нюансы: там другая система, другие идеи. Как говорится, каждому своё. У нас же есть возможность его вызвать и, опять же, показать нашим клубам. Возможно, кто-то на него обратит внимание. Но главное, что за прошлый сезон он наиграл и заслужил, чтобы мы включили его в кандидаты в сборную», — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола».
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