В матче 8-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал на своём поле «Ростов». Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 0:0.
«Ростов» на протяжении всей игры действовали вторым номером, отдав инициативу лидеру чемпионата. «Зенит» ожидаемо владел территорией, но за 90 минут ничего по-настоящему опасного у ворот Сергея Песьякова не создал.
«Зенит» (20 очков) снова стал единоличным лидером турнирной таблицы РФПЛ, опережая «Локомотив» на один балл. «Ростов» (15) поднялся на третье место.
Видеообзор матча «Зенит» — «Ростов» можно посмотреть в YouTube.
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