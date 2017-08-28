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Мбенге: победа была очень важна для «Ахмата»

28 августа 2017, понедельник. 00:50 Футбол

Нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенге в интервью клубной пресс-службе прокомментировал гостевую победу над ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура российской Премьер-Лиги.

«Рад, что сегодня мы выиграли. Победа была очень важна для нас. Хоть я и провёл на поле не так много времени, чувствуется усталось. Я не играл два с половиной месяца. К тому же, мы сегодня встречались с такой сильной командой, как ЦСКА. Выходя на поле, я понимал, что будет много борьбы на каждом участке поля.

Это футбол, не всегда удается забить все голы. Например, когда Митришев вывел меня на ударную позицию, я сделал рывок с нашей половины поля, и для точного завершающего удара не оставалось сил. Нужно работать над „физикой“, улучшать свою форму. Впереди пауза в чемпионате, нужно провести её с пользой», — заявил форвард.

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Источник: Официальный сайт ФК "Ахмат" Сообщить об ошибке
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Ахмат ПФК ЦСКА Аблайе Мбенге
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