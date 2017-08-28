«Порту» обыграл «Брагу» благодаря голу на 4-й минуте встречи

«Порту» нанёс поражение «Браге» со счётом 1:0 в матче 4-го тура португальской Примейры, который состоялся на «AXA — Мунисипал-ди-Брага». Автором единственного гола встречи стал нападающий гостей Хесус Корона, который отличился уже на 4-й минуте.
После 4 туров «Порту» набрал 12 очков и делит первую строчку в таблице турнира с лиссабонским «Спортингом». «Брага» находится на 7-м месте с 6 баллами. В 5-м туре «Порту» примет на своём поле «Шавиш», а «Брага» наведается в гости к «Витории Сетубал». Оба матча состоятся 10 сентября.