Нобоа: «Зенит» играл хорошо, но не знал, что «Ростов» будет всё время защищаться

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа прокомментировал ничью 0:0 в матче с «Ростовом», который состоялся 27 августа в Санкт-Петербурге.
«Я думаю, мы играли хорошо, контролировали мяч, всё время атаковали, но не знали, что соперник будет всё время обороняться. Жаль, что матч закончился со счётом 0:0, у нас было 3-4 возможности забить. Но это футбол, надо смотреть вперёд. Повлияло ли дополнительное время в матче с «Утрехтом»? Конечно, команды играли 120 минут, и сегодня было тяжело, потому что не было времени на отдых.
Соперник выбрал правильный план на игру. Наша команда всё время атакует, но так бывает. Мы могли и выиграть, но неплохо, что «Зенит» до сих пор ещё не проигрывал. Результаты матчей «Спартака» и ЦСКА? Мне кажется, об этом никто не думал, все были сосредоточены на своей игре», — отметил Нобоа в интервью клубной пресс-службе.