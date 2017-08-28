Тораль: Асенсио может начать новую эпоху в испанском футболе

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль прокомментировал ничью 2:2 в матче с «Реалом», который состоялся 27 августа в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», особо отметив форварда хозяев Марко Асенсио.
«Обычно результат – это отражение игры. Мог выиграть «Реал», но могли выиграть и мы, так что ничья оставила у меня приятные эмоции. Я горжусь своими игроками. Команда поддерживает равновесие, когда организованно и эффективно играет в защите.
У нас впереди ещё длинный путь. Нам нужно быть скромными, держаться всем вместе. Мы и хотели изначально хотели сделать конкурентоспособную команду и, кажется, у нас это выходит.
Что касается игры «Реала», то если бы на поле был Роналду, то, возможно, забил бы гол, учитывая сколько мячей нам грузили в штрафную. Асенсио был великолепен. Мне кажется, он может начать новую эпоху в испанском футболе», — приводит слова Марселино Marca.