175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Озил: обвиняйте нас, критикуйте, кричите, но игроки «Арсенала» тоже расстроены

28 августа 2017, понедельник. 04:13 Футбол

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» со счётом 0:4 в матче 3-го тура АПЛ, который состоялся 27 августа на «Энфилде».

«Обвиняйте нас, критикуйте, кричите на нас, но мы тоже очень расстроены результатом игры с «Ливерпулем». Мы хотели добиться положительного результата между паузой на матчи сборных, но не были хороши на протяжении всех 90 минут, а «Ливерпуль» заслужил поеду без всяких сомнений. Обычно я слишком зол, чтобы комментировать подобные матчи в соцсетях, но не хочу оставлять его без комментария перед отъездом в сборную Германии. Прошу прощения, особенно у тех болельщиков, которые приехали в «Ливерпуль», чтобы посмотреть, как мы сражаемся. Мы сделаем всё, чтобы измениться к следующему матчу и извлечь пользу из разочарования, которое мы сейчас испытываем», — написал Озил в своём «Инстаграме».

Венгер – о проигрыше «Ливерпулю»: игра разочаровала, это была катастрофа
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Ливерпуль Месут Озил
Новости. Футбол
28 августа 2017, понедельник
04:46 Аленичев: на игроков «Енисея» повлиял разговор, который состоялся в перерыве
04:37 Видеообзор матча «Краснодар» — «Динамо»
04:13 Озил: обвиняйте нас, критикуйте, кричите, но игроки «Арсенала» тоже расстроены
03:44 Жардим: Мбаппе – звезда, но в прошлом году «Монако» часто побеждал и без него
03:05 Зидан: непросто играть, уступая в счёте, а «Реал» мог забить и третий гол
02:21 Тораль: Асенсио может начать новую эпоху в испанском футболе
02:21 Sky Sports: «ПСЖ» согласовал с «Монако» аренду Мбаппе с условием выкупа
01:58 Нобоа: «Зенит» играл хорошо, но не знал, что «Ростов» будет всё время защищаться
01:30 «Порту» обыграл «Брагу» благодаря голу на 7-й минуте встречи
01:05 Дубль Асенсио помог «Реалу» добиться ничьей в матче с «Валенсией»
00:50 Мбенге: победа была очень важна для «Ахмата»
00:48 Соперник «Зенита» в Лиге Европы «Русенборг» вылетел из Кубка Норвегии
00:40 Видеообзор матча «Зенит» — «Ростов»
00:32 Черчесов: Караваева покажем российским клубам. Возможно, кто-то обратит внимание
00:26 Даудов: «Ахмат» сыграл самоотверженно в матче с ЦСКА, на поле была команда
00:25 Черчесов: сидел с другой стороны, и было видно, что мяч покинул пределы поля
00:11 «Фенербахче» с Нойштедтером в составе одержал первую победу в чемпионате Турции
00:10 Черчесов: нынешняя ситуация Кутепова в «Спартаке» нас не устраивает
00:02 «Реал» — первый клуб из топ-5 европейских лиг, забивший в 70 матчах подряд
27 августа 2017, воскресенье
23:51 «Монако» разгромил «Марсель», отправив в ворота шесть мячей
23:49 «Милан» обыграл «Кальяри», «Наполи» одержал волевую победу над «Аталантой»
23:47 Разноцветные причёски и ожидание Манчини — в фотообзоре «Зенит» – «Ростов»
23:39 Черчесов: Кокорин и Дзюба? Всё отслеживаем, необдуманных решений не принимаем
23:37 Соперник «Спартака» в ЛЧ «Марибор» не смог выйти в лидеры чемпионата Словении
23:30 Черчесов: другого тренера тоже спрашивали о проблемах с защитниками, это вечное
23:21 Калитвинцев: план, намеченный «Динамо» на игру с «Краснодаром», не сработал
23:16 Шалимов: надеюсь, Смолов останется в «Краснодаре»
23:12 Лунёв: матч «Спартака» не смотрел, но рад за Довбню! Сегодня он был лучший
23:10 «Севилья» обыграла «Хетафе» благодаря голу Гансо
23:03 Шалимов: «Краснодар» ушёл из Лиги Европы не так красиво, как «Спартак»
23:02 Черчесов: Смолов на правильном пути. Думаю, он принесёт пользу «Краснодару»
22:55 Паршивлюк: в Петербург «Ростов» приехал не отбиваться, а за очками
22:52 Юсупов: ничья с «Зенитом» — неплохо. «Ростов» ещё многим нервы потреплет
22:50 Манчини: мне кажется, что Кокорин лучший нападающий чемпионата России
22:45 Манчини: «Зениту» нужны новые игроки, команда не до конца укомплектована
22:42 Нету: не знаю, останусь ли в «Зените»
22:41 Лунёв: Акинфеев уже не молодой. Как говорится, придут честолюбивые дублёры
22:40 Манчини: Дзюба немного приболел, поэтому не попал в заявку
22:36 Кучук: ничья на таком прекрасном стадионе – положительный итог для «Ростова»
22:34 Ерохин: ностальгии в матче с «Ростовом» не испытывал, было желание победить
22:30 Черчесов: дай бог, чтобы Кокорин забивал и дальше
22:28 «Црвена Звезда», выбившая «Краснодар» из ЛЕ, сыграла вничью с «Партизаном»
22:22 Калитвинцев: «Динамо» в матче со сборной России точно будет играть на результат
22:17 Гончаренко: все, кроме судей, увидели, что мяч целиком ушёл за пределы поля
22:15 Шалимов: сегодня все сыграли хорошо, спокойно уходим на перерыв
Все новости RSS
Партнерский контент