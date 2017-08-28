Озил: обвиняйте нас, критикуйте, кричите, но игроки «Арсенала» тоже расстроены

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» со счётом 0:4 в матче 3-го тура АПЛ, который состоялся 27 августа на «Энфилде».
«Обвиняйте нас, критикуйте, кричите на нас, но мы тоже очень расстроены результатом игры с «Ливерпулем». Мы хотели добиться положительного результата между паузой на матчи сборных, но не были хороши на протяжении всех 90 минут, а «Ливерпуль» заслужил поеду без всяких сомнений. Обычно я слишком зол, чтобы комментировать подобные матчи в соцсетях, но не хочу оставлять его без комментария перед отъездом в сборную Германии. Прошу прощения, особенно у тех болельщиков, которые приехали в «Ливерпуль», чтобы посмотреть, как мы сражаемся. Мы сделаем всё, чтобы измениться к следующему матчу и извлечь пользу из разочарования, которое мы сейчас испытываем», — написал Озил в своём «Инстаграме».