Видеообзор матча «Краснодар» — «Динамо»

В матче 8-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» на своём поле одержал победу со счётом 2:0 над московским «Динамо».
В составе «быков» дубль оформил нападающий Фёдор Смолов, который огорчил гостей на 27-й и 62-й минутах. Благодаря победе «Краснодар» поднялся в таблице РФПЛ на четвёртое место и имеет в своём активе 15 очков. «Динамо» с восемью очками располагается на 11-й строчке. Смолов впервые забил в текущем розыгрыше РФПЛ.
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Дубль Смолова принёс «Краснодару» победу в матче с «Динамо»