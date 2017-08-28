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Аленичев: на игроков «Енисея» повлиял разговор, который состоялся в перерыве

28 августа 2017, понедельник. 04:46 Футбол

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал гостевую победу над «Факелом» со счётом 3:1 в матче 10-го тура ФНЛ.

«Мы очень неудачно начали игру, первый тайм провели невыразительно в плане движения, принятия решений. Но и у «Факела», кроме того стандарта, где мы пропустили гол, практически не было моментов. Поэтому пришлось в перерыве вносить коррективы — поменяли схему игры, сыграли в три защитника. Второй тайм мы провели на совершенно другому уровне, голы забили хорошие. Вообще, игра во втором тайме для нас сложилась очень успешно. Стоит признать, что на игроков повлиял тот разговор, который состоялся с командой в перерыве. Сегодня мы заработали очень важные три очка.

Пользуясь случаем, зная Павла Пантелеевича Гусева, хочется пожелать ему и его команде вылезти из зоны вылета. Такой город с хорошей командой и болельщиками заслуживает большего. Хочу пожелать Воронежу, чтобы «Факел» был не только в числе лучших команд ФНЛ, но и вернулся в элиту российского футбола», — передаёт слова Аленичева пресс-служба «Енисея».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Енисей ФК Факел Дмитрий Аленичев
Новости. Футбол
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